2024-04-04 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، القبض على 4 متهمين بالإرهاب وتجارة المخدرات في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب في بغداد وفق مذكرة صادره بحقه 4 إرهاب"، مبيناً أنه "تم تسليمه إلى الجهات التحقيقية المختصة".

وتابع أن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت أيضا في محافظتي الديوانية والمثنى من القبض على ثلاثة من تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي تمت مصادرتها وإحالة المتهمين إلى القضاء".