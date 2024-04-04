الرئيس الإيراني يأمل المزيد من تدعيم العلاقات بين طهران وبغداد

2024-04-04 13:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الموقف المشترك لبلاده والعراق ضد إسرائيل أنه من مظاهر التضامن بين الشعبين، معربا عن أمله بالمزيد من تدعيم العلاقات بين طهران وبغداد "في ظل عزيمة وارادة كبار مسؤولي البلدين".

تصريحات رئيسي جاءت خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قدم فيها التعازي بشأن الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، وفقا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم الخميس.

وذكرت الوسائل أن رئيسي أعرب عن شكره للحكومة العراقية لمواساتها ايران حكومة وشعبا وكذلك اصدار بيان في التنديد بهذا الاجراء الارهابي، معتبرا الجريمة الارهابية للكيان الصهيوني، انتهاكا سافرا لمبدأ حصانة المواقع والكوادر الدبلوماسية والقنصلية وهجوم على المبدأين المهمين المتمثلين بالدبلوماسية والسلام الدولي، مؤكدا أن هذا الكيان سيدفع ثمنا باهظا ازاء عمله الاجرامي هذا.

واعتبر الرئيس رئيسي الموقف المشترك ضد إسرائيل بأنه "من مظاهر التضامن بين الشعبين الايراني والعراق"، مشيدا "بالمواقف الصلبة والحاسمة للحكومة العراقية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم" مشددا على "ضرورة ان تتخذ جميع البلدان الاسلامية مثل هذه المواقف".