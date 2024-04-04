وزيرة الخزانة الامريكية تزور الصين لبحث الممارسات التجارية "غير النزيهة" لبكين

2024-04-04 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

تتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، للمرة الثانية خلال أقل من عام، على ما أعلنت وزارتها للتباحث حول ممارسات بكين التجارية التي تعتبرها واشنطن "غير نزيهة".

وتستهل وزيرة الخزانة هذه الزيارة التي ستستمر من 3 إلى 9 أبريل/ نيسان، في قوانغتشو (جنوب) حيث ستجتمع مع رؤساء شركات أمريكية متواجدة هناك ومسؤولين محليين قبل توجهها إلى بكين.

وستلتقي في هذه المدينة بنائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ، قبل أن تجتمع في بكين مع نظيرها لان فوان ورئيس الوزراء لي تشيانغ وحاكم البنك المركزي بان قونغ شنغ.

وتأتي هذه الزيارة بعد ثمانية أشهر فقط من رحلتها السابقة التي ساعدت في تخفيف التوترات الشديدة التي شهدتها أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ولا سيما بفضل إنشاء مجموعات عمل ثنائية مخصصة للقضايا الاقتصادية والمالية.

وهذه المرة، تأمل جانيت يلين في مناقشة "الممارسات التجارية غير النزيهة" والاشارة بشكل خاص إلى "عواقب الإفراط في الإنتاج الصيني على الاقتصاد العالمي"، بحسب وزارة الخزانة.

وتشعر واشنطن بالقلق بشكل خاص من ارتفاع الصادرات الصينية منخفضة الثمن في قطاعات مثل السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والألواح الشمسية، مما قد يمنع بروز صناعة أمريكية في هذا المجال.

المصدر: وكالات