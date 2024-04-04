المالية الاتحادية تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر آذار

2024-04-04 13:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الخميس، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر آذار.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية ، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024".

ونوهت الوزارة إلى "أنها قد أبلغت المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية".

ودعت وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان الى "تحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".

وأمس الاربعاء، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق تمويلات مرتبات المنتسبين الامنيين في إقليم كوردستان لشهر شباط/ فبراير الماضي.

ولاحقاً، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم.

وكانت وزارة المالية الاتحادية، أعلنت يوم الإثنين، 11 آذار 2024، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 شباط/ فبراير الماضي، إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.