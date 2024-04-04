منتخبنا الوطني في المركز الـ58 بتصنيف " فيفا " الجديد

2024-04-04 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنَ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية لشهر نيسان .وتقدم منتخبنا الوطني مركزاً واحداً ليحل بالمرتبة الـ58 عالمياً في التصنيف الجديد، برصيد 1420.47 نقطة.وحلَ أسودُ الرافدين، في المركز السابع آسيوياً بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية