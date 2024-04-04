النفط يعول على نقاط مباراة النجف لبلوغ المربع الذهبي

2024-04-04 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط جمعة الثامر، على أهمية مباراة فريقه أمام النجف في انطلاق الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم ، مبيناً أن نقاط المواجهة ستقفز بالفريق الى مصاف المربع الذهبي للمسابقة .وقال الثامر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مواجهة النجف لا تخلو من الصعوبة ‏كونها ستقام خارج أرضنا بالإضافة الى أن النجف فريق قوي ومتسلح بعاملي الأرض والجمهور ".وأضاف الثامر أن" الفريق على أتم الجاهزية ولا توجد غيابات مؤثرة في الفريق باستثناء اللاعب علي رحيم الذي تعرض لإصابة في مباراة الكهرباء"، مشيراً الى أن" الجهاز الفني بقيادة باسم قاسم طالب اللاعبين بتحقيق الفوز والابتعاد عن خيار التعادل والوقت غير مناسب لإهدار النقاط".