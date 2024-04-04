مفاجأة من العيار الثقيل.. تورط نجم برشلونة السابق في قضية رشاوى الاتحاد الإسباني

2024-04-04 13:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

فجر تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تورط جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، في قضية رشاوى تتعلق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيكيه أصبح محورًا رئيسيًا في التحقيقات حول نقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية عام 2020.

وأضافت الصحيفة: "يعتبر الحرس المدني الإسباني، أنه من الضروري التحقق مما إذا كان بيكيه بصفته رئيسا لشركة كوزموس التي شاركت في الصفقة، قدم هدايا للويس روبياليس أو مسؤولين آخرين في الاتحاد الإسباني، كجزء من المفاوضات لنقل البطولة إلى السعودية".

وكانت الشرطة بانتظار روبياليس في مطار مدريد فور عودته من الدومينيكان، وتم استجوابه قبل إطلاق سراحه مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يخضع روبياليس للاستجواب من قبل قاضي تحقيقات خلال الأيام المقبلة.



