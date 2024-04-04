2024-04-04 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مع شركة قطرية لإدارة وتشغيل وصيانة مستشفى الناصرية التعليمي، فيما أكد السفير القطري لدى العراق سلطان بن مبارك الكبيسي أن هذه الشركة من أهم الشركات الكبيرة التي تدير أهم المستشفيات في الدوحة.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "تم اليوم توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل وصيانة مستشفى الناصرية التعليمي بين وزارة الصحة متمثلة بدائرة صحة ذي قار وشركة اليغانسيا القطرية التابعة الى مجموعة استثمار القطرية"، مبينا أن "هذا العقد هو ضمن سلسلة عقود وقعتها وزارة الصحة مع شركات كبرى لإدارة المستشفيات الكبيرة والتي سعتها 492 سريراً".

وأضاف أن "هذا الإجراء هو ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتا الى "إنجاز إدارة خمسة مستشفيات والسادس في الطريق".

وذكر أن "هذه العقود ستؤثر إيجابا في عمل المستشفيات من خلال قيام الشركات بادارتها وفق المعايير العلمية العالمية الحديثة بمشاركة أطبائنا وكوادرنا الصحية والإدارية".

من جانبه، قدم السفير القطري لدى العراق سلطان بن مبارك الكبيسي التهاني "بمناسبة توقيع العقد"، لافتا الى أن "دولة قطر تتجه للانضمام مع جمهورية العراق في كافة المجالات وأهمها وزارة الصحة".

وذكر أن "هذه الشركة تعد من أهم الشركات الكبيرة القطرية التي تدير أهم المستشفيات في الدوحة".