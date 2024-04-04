2024-04-04 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - نور الزيدي

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، أن مشاريع صندوق إعمار ذي قار تبلغ 250 مشروعاً، مشيراً الى أنها شملت 7 قطاعات.

وقال المتحدث باسم الفريق الإعلامي الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار، تعتبر الأهم في تاريخ المحافظة عبر السنين، كونها تنفذ لأول مرة بهذا العدد من المشاريع في محافظة عراقية واحدة وهي بحدود اكثر من 250 مشروعاً، شملت جميع القطاعات".

وأضاف مجيد، أن "الحكومة مهتمة بالدرجة الأولى بالبنى التحتية وتأهيل الطرقات الرئيسة إضافة الى المشاريع المهمة"، مؤكداً أن "الطرق الريفية تشهد لأول مرة اكساء وتأهيل، الى جانب الاهتمام بقطاع الكهرباء، وتأهيل محطات المعالجة، اضافة الى محطات تحلية وتصفية المياه".

وتابع مجيد، أن "المشاريع تضمنت أيضا طرقاً وجسوراً وكورنيشات وملاعب رياضية في أغلب الأقضية والنواحي، وهذا يعد اهتماماً استثنائياً من الحكومة لهذه المحافظة"، موضحاً أن "صندوق إعمار ذي قار هو بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء.

وأكد أن "إدارة وملاكات صندوق الإعمار تعمل على مدار الساعة لإنجاز هذه المشاريع".