المالية تعلن اطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار

2024-04-04 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024".

وأشار البيان، الى أن "الوزارة أبلغت المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية إنجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية".

وجددت الوزارة وفقاً للبيان، "التأكيد على أن تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".