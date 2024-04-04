القضاء يقرر استقدام عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي.. وثيقة

2024-04-04 13:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، قرارا يقضي باستقدام عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي وفق المادة 229.

وبحسب وثيقة صادرة من القضاء وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "تنفيذا لقرار المحكمة المؤرخ في 3/4/2024، المتضمن تبليغ المشكو منه (اوس ابراهيم مهدي المهداوي / عضو مجلس محافظة ديالى الصادر بحقه أمر استقدام وفق المادة ( 229 ق ع)".

أدناه نص الوثيقة:









يشار الى ان أوس ابراهيم رشح نفسه لانتخابات مجلس محافظة ديالى في إطار قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، ووفقاً للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل أوس على أغلب أصوات قائمته ضمن المقعد الوحيد الذي فاز به الاتحاد الوطني والكرد في محافظة ديالى.