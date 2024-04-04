مقتل عناصر أمن خلال اشتباكات مسلحة في ايران

2024-04-04 13:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

قُتل خمسة عناصر أمن على الأقل في هجومين تبنّتهما جماعة جهادية استهدفا مركزاً للشرطة ومقراً للحرس الثوري في سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران. وقال نائب وزير الداخلية سيد مجيد مير أحمدي للتلفزيون الرسمي الإيراني إنّ "خمسة أعضاء في الحرس الثوري والشرطة استشهدوا خلال هجومين إرهابيين ليليَين على مقر للحرس الثوري في راسك ومركز للشرطة في تشابهار قرب الحدود الباكستانية". واضاف أحمدي أنّ ثمانية على الأقل من المهاجمين قُتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن، موضحا أنّ عشرة عناصر في قوات الأمن الإيرانية أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات المسلحة. وأعلنت جماعة "جيش العدل" المتمركزة في باكستان مسؤوليتها عن هذين الهجومين على صفحاتها على