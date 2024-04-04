الوكالة الدولية: العراق بدأ بمزاولة نشاطه النووي

2024-04-04 13:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق بدأ مرحلة جديدة على صعيد الطاقة النووية ومزاولة نشاطه النووي. ونقل بيان لمركز الوقاية من الإشعاع، تدوينة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على موقع Linkedin، جاء فيها أنه "بعد مرور قرابة 43 عاماً على تدمير اسرائيل أول مفاعل نووي عراقي تم بناؤه، يبدأ العراق اليوم مرحلة جديدة على صعيد الطاقة النووية ومزاولة نشاطه النووي للأغراض السلمية بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على وضع خريطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية". وأشار مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، صباح الحسيني، وفقا للبيان،