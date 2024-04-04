الحكومتان الاتحادية والاقليم تتوصلان الى اتفاق

2024-04-04 13:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

توصّلت الحكومة الاتحادية إلى اتفاق مع حكومة اقليم كوردستان، بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم، في وقت اكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، عودة وفد الاقليم من بغداد بعد نجاح مباحثاته. رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أعلن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم. وأكد بارزاني في بيان له إن حكومته توصلّت إلى حلٍّ مناسبٍ لمسألةِ تخصيصِ رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريقنا الحكومي بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية". وأضاف: "أودّ أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ولجميع القوى والأطراف