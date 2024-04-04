2024-04-04 13:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، تسلم أحد المطلوبين من السلطات الأمنية في كردستان لاقترافه جريمة إضرار المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة الاسترداد في الهيئة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة أفضت إلى تسلُّم المدان الهارب (أحمد كاظم جاسم الجميلي) من مديريَّة الشرطة العامة في كردستان العراق"، لافتةً إلى أن "المدان تمَّ تعقُّب تحرُّكاته وأماكن إقامته في تركيا، حتى أطيح به والقبض عليه من مديريَّة الأسايش العامة أثناء دخول أربيل، وذلك وفق (النشرة الحمراء وإذاعة البحث) الصادرة بحقِّه".

وأوضحت، أن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بسجنه سبع سنواتٍ؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار مُذكّرة قبضٍ بحقِّه؛ جرَّاء اقترافه جريمة إضرار المال العام".

وبينت، أنه "ترك الوظيفة عندما كان يعمل أمين صندوق في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة وتبيَّن وجود نقص بموادّ غذائية وغيرها من المواد المنزليَّة كانت بذمَّته تجاوزت قيمتها (668,000,000) مليون دينارٍ".







