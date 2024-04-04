مسرور بارزاني يدعو الحكومة العراقية لتعويض الكورد الفيليين ويعدها مسؤولية "اخلاقية ودستورية"

2024-04-04 14:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، تعويض الكورد الفيليين عما لحق بهم من ضرر جراء الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها من قبل النظام السابق.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للإبادة الجماعية للكورد الفيليين.

وقال رئيس حكومة الاقليم في البيان، إنه "في الذكرى الرابعة والأربعين للإبادة الجماعية للكورد الفيليين، نستذكر بإجلال وإكبار أخواتنا وإخواننا الذين واجهوا حملات وحشية من النظام العراقي السابق، تمثلت في عمليات التغييب، والإعدامات، والاعتقالات التعسفية، والترحيل، والإبعاد، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتجريدهم من هويتهم الوطنية، وكل ذلك دون ذنب اقترفوه سوى كونهم كورداً وداعمين لشعب كوردستان وحقوقه".

وتابع بالقول إنّ ما تعرض له الكورد الفيليون من فظائع ومجازر، ستظلّ محفورة في الذاكرة كحلقة من سلسلة جرائم ارتُكبت بلا هوادة في سبيل محو هوية شعب كوردستان وإلغائها. وعليه، تقع على عاتق الحكومة العراقية مسؤولية أخلاقية ودستورية في تعويض الكورد الفيليين وجميع ضحايا النظام البعثي السابق تعويضاً عادلاً يُعيد لهم بعض حقوقهم ويُخفف من معاناتهم".