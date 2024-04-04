2024-04-04 14:00:45 - المصدر: True Global Venture

سنغافورة – يسر شركة True Global Venture الإعلان عن تعيين بياتريس ليون في منصب المدير التنفيذي الجديد لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة بالشركة في سنغافورة. وتأتي هذه الخطوة كشهادة على رحلة بياتريس البارزة التي بدأت عندما كان عمرها 21 عامًا. وقد قادها تفانيها في العمل خلال أداء مهامها في الشركة في منصب الشريك العام إلى أن تصبح عضوًا في مجلس الإدارة أو مراقبًا في 4 شركات ضمن محفظة True Global Ventures.

بدأ تعاون بياتريس مع شركة True Global Ventures في عام 2017، عندما انضمت إلى صندوق Innovator Founders Capital (IFC) 1,2,3 المعروفة سابقًا باسم True Global Ventures 1,2,3. وقد ركزت وظيفتها في المقام الأول على تطوير أعمال شركات المحفظة، حيث نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك أربع عمليات تخارج إيجابية وناجحة في محفظة IFC، مما كشف عن رؤيتها الإستراتيجية وبراعتها في التنفيذ.

وتحت قيادة بياتريس، سعت شركة True Global Ventures للحصول على ترخيص إدارة الصناديق الاستثمارية (VCFM) في عام 2018 ونجحت في ذلك، وقد مثل ذلك خطوة كبيرة في رحلة الشركة، حيث بدأت الشركة أول صندوق منظم لها مع شركاء خارجيين محدودين (LPs)، وقد كان عملها يقتصر في السابق على الصناديق الشريكة فقط. وتميزت هذه الفترة بجهود تعليمية مكثفة وأعمال رائدة في الاستثمار في مجالات سلسلة الكتل (Blockchain) والذكاء الاصطناعي (AI)، مما يعكس قدرة بياتريس على العمل لجمع الأموال في بيئات مختلفة مليئة بالتحديات.

وكُللت جهود بياتريس بإتمام صفقة بقيمة 113 مليون دولار أمريكي لصندوق TGV 4 Plus الأساسي في عام 2021، تلاه إتمام صفقة أولى استثنائية لصندوق Opportunity بقيمة 146 مليون دولار أمريكي في يونيو 2022، مما يظهر تطورًا كبيرًا في كفاءة جمع الأموال تحت توجيهاتها.

لقد كانت بصمات بياتريس ودورها فاعلًا على مدار فترة عملها التي دامت قرابة سبع سنوات مع True Global Ventures في مختلف قطاعات إدارة الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك إستراتيجيات التخارج، وجمع الأموال، والبحث عن الصفقات، وإضافة القيمة، ولا سيما خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى الحاسمة من الاستثمار.

ترحب الشركة كذلك بانضمام فرانك ديسفينيس وكيلي تشو كمديرين تنفيذيين يعملان حاليًا بدوام كامل، حيث سيشكل ذلك دعمًا إضافيًا لفريق القيادة ويعزز التزام الصناديق بالابتكار والنمو والأداء. وسلم دوشان ستويانوفيتش دوره التنفيذي رسميًا في صندوق IFC 1,2,3 إلى جوليان مارلاند، الذي سيعمل الآن بدوام كامل يركز خلاله على IFC. واستقال دوشان أيضًا من جميع لجان الاستثمار في IFC لكي يتمكن من تخصيص المزيد من الوقت لكل من True Global Ventures 4 Plus (TGV 4) وTrue Global Ventures Opportunity Fund (TGV 5) كمدير تنفيذي.

تستعد بياتريس، مع شركائها، لتوجيه شركة True Global Ventures نحو آفاق جديدة، مدفوعة برؤية مثيرة وجديدة لعام 2024 وما بعده.

علقت بياتريس ليون قائلة: "يسعدني أن أتولى منصب المدير التنفيذي لإدارة الصندوق الاستثماري لشركة True Global Ventures. لقد كانت رحلتي هذه مذهلة، وقد بدأت بولعي بالتكنولوجيا والتقنيات الجديدة وصولًا إلى قيادة صندوق استثماري تقدمي. أنا ممتنة لكل تلك الثقة وسبل التعلم والفرص التي أتيحت لي لإحداث تأثير كبير مع فريق متخصص. وأتطلع إلى مستقبل مليء بالابتكار والنمو والنجاح."

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا:

نبذة عن شركة True Global Ventures:

True Global Ventures هي شركة عالمية لرأس المال الاستثماري، وتعمل في مجال التكنولوجيا، وتمتلك صندوقين نشطين هما صندوق TGV 4 Plus (للمراحل المبكرة) وصندوق TGV Opportunity (للمراحل الأخيرة) للاستثمار في رواد الأعمال المتسلسلين. وتم إنشاء شركة TGV على يد مجموعة من رواد الأعمال المتسلسلين الذين لديهم سجل حافل في استثمار أموالهم الخاصة، بالإضافة إلى الاستثمار مع شركاء محدودين، في مشاريع تقنية يديرها رواد أعمال متسلسلين. وتستفيد شركات المحفظة من تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) والذكاء الاصطناعي (AI) كمزايا تنافسية لدفع التغيير من خلال منتجات أثبتت جدارتها. وتتواجد شركة TGV في 20 مدينة حول العالم، بما في ذلك سنغافورة وهونج كونج ودبي ولندن وستوكهولم وباريس ونيويورك وسان فرانسيسكو.