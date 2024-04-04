إدارة القوة الجوية تلوح باللجوء لمحكمة الكاس

2024-04-04 14:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

لوحت إدارة نادي القوة الجوية الى تقديم شكوى ضد نادي دهوك في محكمة الـ"كاس" في حال لم يتخذ الاتحاد العراقي لكرة القدم موقفاً وقراراً يتناسب مع مستوى الحدث والإساءة التي صدرت من قبل المستضيف بحق الفريق .

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية حسام الدراجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن "ما رافق مباراة القوة الجوية ودهوك من اعتداء فهو خارج النطاق العام لكرة القدم وما متعارف عليه من التزام بقواعد التشجيع النظيف والحضاري بالاضافة الى التقصير الواضح من قبل أمن الملاعب في الإقليم وعدم قدرتهم على حماية اللاعبين وهذه صفة أصبحت تلازم أغلب المباريات التي تقام في المحافظات الشمالية".

وأضاف الدراجي أن" إدارة النادي تنتظر قرارات لجنة الانضباط وما ستتخذه بحق نادي دهوك من عقوبات تتناسب ومستوى الحدث وفي حال لم تكن القرارات صارمة فسنذهب الى محكمة الـ(كاس) لإعادة الحقوق "، مشيراً الى أن "إدارتنا دائماً ما تذهب باتجاه التهدئة لأن هنالك من يتربص بالعراق لعرقلة عودته الى الواجهة وحرمانه من احتضان المباريات الدولية لذا نأمل أن يتخذ الاتحاد موقفاً قوياً للحد من هذه التصرفات ".