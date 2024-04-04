ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

2024-04-04 14:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 98%، يوم الخميس، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 246 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 253 مليوناً و74 ألفاً و268 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 246 مليوناً و964 ألفاً و268 دولاراً مرتفعة بنسبة 98% عن المبيعات النقدية البالغة ستة ملايين و710 آلاف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها أربعة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 40 شركة.