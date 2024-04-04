أرقام تريليونية تضرب خزينة الدولة العراقية والنفقات على قمة المصروفات

2024-04-04 14:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مركز "عراق المستقبل" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، يوم الخميس، ارتفاع نفقات الدولة من الموازنة بشكل كبير خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2024 مقارنة بالعام الماضي، فيما أشر انخفاضاً طفيفاً بالإيرادات النفطية.

وقال مدير المركز منار العبيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نفقات الرواتب الحكومية لشهر كانون الثاني/ يناير 2024 ارتفعت بنسبة 13.8% بمعدل أربعة تريليونات دينار، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية".

وأضاف "كما ارتفعت نفقات الرعاية الاجتماعية للشهر نفسه بنسبة 20.4% بمقدار 1.8 تريليون دينار، وكذلك ارتفع مجمل النفقات الجارية بنسبة 20% لتبلغ 6.5 تريليونات دينار بعد أن كانت في العام الماضي 5.5 تريليونات دينار".

وأشار العبيدي إلى "ارتفاع إجمالي النفقات الحكومية لشهر كانون الثاني/ يناير 2024 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 37% ليبلغ إجمالي النفقات 8.8 تريليونات دينار مقارنة مع 6.4 تريليونات دينار".

ولفت إلى "انخفاض الإيرادات النفطية بواقع 0.1% مقارنة مع كانون الثاني/ يناير 2023 لتبلغ 10.27 تريليونات دينار بعد أن كانت 10.28 تريليونات دينار"، مشيراً إلى أن "الإيرادات غير النفطية ارتفعت لتبلغ 1.26 تريليون دينار".

وختم العبيدي بالقول إن "مجمل الإيرادات الحكومية في كانون الثاني/ يناير 2024 ارتفعت لتبلغ 11.5 تريليون دينار بعد أن كانت 7.7 تريليونات دينار"، مؤكداً أن "البيانات الواردة جاءت اعتماداً على بيانات وزارة المالية العراقية".