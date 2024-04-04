وزير الصحة يعلن إطلاق حملة تلقيح ضد مرض الحصبة في عموم العراق

2024-04-04 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، إطلاق حملة اللقاح ضد مرض الحصبة في عموم العراق.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أعلن عن خطة لإطلاق حملة اللقاح ضد مرض الحصبة لتلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بعد عيد الفطر المبارك والتي تستهدف أكثر من 7 ملايين طفل عراقي في عموم العراق".وأضاف أن "ذلك جاء نظراً لعودة ظهور إصابات بأمراض الحصبة في أكثر من دولة وتسجيل حالات اشتباه بمرض الحصبة في العراق وتحسباً لمواجهة أي موجة وبائية".وأشار الى أن "الحملة ستستمر لمدة 10 أيام تستهدف أكثر من 7 ملايين و 398 ألف طفل عراقي في عموم محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان، بمشاركة أكثر من 9 آلاف فرقة وتستهدف 23 ألف مدرسة ابتدائية".