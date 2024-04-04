النزاهة: تسلم أحد المطلوبين من السلطات الأمنية في كردستان لاقترافه جريمة إضرار المال العام

2024-04-04 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تسلم أحد المطلوبين من السلطات الأمنية في كردستان العراق لاقترافه جريمة إضرار بالمال العام.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة أفضت إلى تسلُّم المدان الهارب (أحمد كاظم جاسم الجميلي) من مديريَّة الشرطة العامة في كردستان العراق"، لافتاً إلى أنَّ "المدان تمَّ تعقُّب تحرُّكاته وأماكن إقامته في تركيا، حتى أطيح به والقبض عليه من مديريَّة الأسايش العامة أثناء دخول أربيل، وذلك وفق (النشرة الحمراء وإذاعة البحث) الصادرة بحقِّه".

وأضاف أن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة،أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بسجنه سبع سنواتٍ؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار مُذكّرة قبضٍ بحقِّه؛ جرَّاء اقترافه جريمة إضرار بالمال العام"، مبيّناً أنه "ترك الوظيفة عندما كان يعمل أمين صندوق في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة وتبيَّن وجود نقص بموادّ غذائية وغيرها من المواد المنزليَّة كانت بذمَّته تجاوزت قيمتها (668,000,000) دينار".