2024-04-04 14:30:09 - المصدر: منصة إيشان

في نهاية آذار الماضي، صوت مجلس النواب، على مقترح تعديلات قانون العقوبات، والذي تضمن فقرتين، إحداهما تتعلق بعقوق الوالدين، وأخرى تتعلق بحصانة النائب، حتى مع المخالفات والجنح، فماذا يعني ذلك؟ ووفقا لمنصة مجلس النواب، فقد صوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، المقدم من اللجنة القانونية… “ومن أجل تأكيد […]

ظهرت المقالة قانون العقوبات المعدّل.. ماذا تعني فقرة حصانة النائب حتى مع المخالفات والجنح؟ أولاً على Eishan.