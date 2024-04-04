2024-04-04 14:30:09 - المصدر: منصة إيشان

صعد المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى المركز الـ58 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لشهر نيسان الجاري وهو إنجاز لم يتحقق منذ تموز عام 2008 حين احتل فيها ذات المركز 58. وتقدم منتخبنا الوطني مركزاً واحداً ليحل بالمرتبة الـ58 عالمياً في التصنيف الجديد، برصيد 1420.47 نقطة. على المستوى القاري جاء العراق […]

ظهرت المقالة لم يصل اليه منذ عام 2008.. منتخب العراق يحتل المركز 58 في تصنيف فيفا الجديد أولاً على Eishan.