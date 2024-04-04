2024-04-04 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات خلال الاجتماع السادس للجنة العليا لطريق التنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع السادس للّجنة العليا لطريق التنمية، جرت خلاله متابعة آخر الخطوات التنفيذية والمضي في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع، والبحث في سبل حسم الضوابط والتعليمات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والضريبية والترانزيت، ضمن نظام إدارة وتشغيل المشروع".

وأوضح، أن "الاجتماع، شهد البحث في مهام الوفد الدبلوماسي الذي سيزور دول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الجانب التركي، ضمن مسار المحطات المتصلة بالمشروع، وكذلك جرى استعراض الموقف الحالي للاستملاكات المتعلّقة بمسار الطريق، وتأمين إزالة أي تعارضات فنية أو قانونية عن جميع المقاطع".

وأكد خلال الاجتماع، "أهمية التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، والوزارات والتشكيلات المعنية والمحافظات، على مسار الطريق، وأن تتعامل هذه الجهات بمجملها مع مشروع طريق التنمية بوصفه أولوية خاصة للاقتصاد العراقي، وأن تعمل على اختزال الوقت، وتخطي العقبات الروتينية وتجاوز المعرقلات".

وجدد رئيس الوزراء سابق توجيهاته "برفض أي حالة تلكؤ أو تأخير، نظراً إلى الأهمية الاستثنائية التي يشكلها طريق التنمية، ومكانته المحورية وارتباطه بجميع القطاعات الاقتصادية التنموية، وخطط الحكومة في تحقيق نهضة اقتصادية مستقبلية شاملة".

واستعرض الاجتماع، نسب التقدم الحاصلة في مشروع ميناء الفاو الكبير، وأرصفته الخمسة وتطابق سير العمل مع الجدول الزمني للتنفيذ.