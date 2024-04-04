اربيل تخطط لتنظيم اقامة مجالس العزاء بإجراءات جديدة

2024-04-04 15:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ اربيل اوميد خوشناو، يوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة تخص إقامة مجالس العزاء من قبل المواطنين في المحافظة.

وذكر بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز ان "خوشناو اجتمع اليوم مع أعضاء جمعية قارئي القرآن الكريم، وأشار الى أهميتها داخل المجتمع".

وسلط محافظ اربيل، الضوء على عدد من المشاكل الموجودة داخل مجالس العزاء والتي يشتكي منها المواطنون، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف تدرس حاليا وضع ضوابط جديدة لتنظيم مجالس العزاء في اربيل.