وثيقة.. ديوان محافظة البصرة يفاتح شركة النرجس لتنفيذ مشروع مجاري القرنة

2024-04-04 15:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

خاطب ديوان محافظة البصرة، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، شركة "النرجس" للمقاولات بشأن مشروع "مجاري" القرنة الكبير.

وذكرت وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، أنه "استنادا للاجتماع الذي انعقد بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البصرة وبعض الدوائر المعنية ووجهاء قضاء القرنة يوم 2024/3/30 لأعلامنا موافقتكم على تنفيذ الاعمال المتبقية من المشروع المشار اليه وبالسرعة الممكنة ليتسنى لنا اتخاذ ما يلزم".

وفي (30 آذار 2024)، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ المشاريع بقضاء القرنة ضمن محافظة البصرة خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء القضاء.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة الواقع شماليّ محافظة البصرة، بحضور محافظ البصرة وقائمقام القضاء وعدد من الوكلاء والمديرين العامين المعنيين والمستشارين، والنائب عن محافظة البصرة ضرغام صباح المالكي".

واستمع السوداني إلى "عدد من الطروحات والمقترحات التي قدمها الوفد، المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي للقضاء"، مؤكداً أن "القرنة قضاء مهمّ بعشائره وأبنائه وثرواته، وباستحقاقاته الخدمية والمعيشية، وأن العمل مستمر في مختلف مفاصل الجهاز التنفيذي؛ للنهوض بالواقع الخدمي الذي عانى مشاكلَ كثيرة طيلة المرحلة الماضية، واتخاذ قرارات تعالج المشاريع المتلكئة"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"استبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخدمية بقضاء القرنة، بشركة أخرى رصينة، كما وجّه بعرض مشروع إنشاء مستشفى بسعة 300 سرير في القضاء، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة للبتّ بها، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة سير تنفيذ الأعمال الخدمية في القضاء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة، والعمل على تذليل كل العقبات الفنية والإدارية والمالية أمام هذه المشاريع".

واحيل مشروع المجاري والخدمات في قضاء القرنة، الى شركة الجدار الساند والتي تمت احالة مشروع مجاري القضاء اليها منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان لايزال الوضع على ما هو عليه.