بعثة الاتحاد الأوروبي ترحب باتفاق بغداد وأربيل بشأن تمويلات رواتب موظفي الإقليم

2024-04-04 15:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الخميس، بالاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل بشأن تمويلات رواتب الموظفين في إقليم كوردستان.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق توماس سيلر، في منشور له على موقع "إكس - تويتر سابقا"، "نحن نعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في استقرار إقليم كوردستان والعراق بشكل عام.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعوة جميع الأطراف الفاعلة إلى إيجاد حلول مقبولة للطرفين.

وتابع سيلر بالقول: إنني أتطلع إلى زيارتي إلى إقليم كردستان العراق في الأسابيع القليلة المقبلة، وأنا على استعداد للاستماع والتفاعل مع جميع الأطراف".