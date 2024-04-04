الاعرجي والسفير الفرنسي يبحثان تغزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات

2024-04-04 15:16:01 - المصدر: الفرات نيوز



استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، السفير الفرنسي في بغداد، باتريك دوريل.

وشهد اللقاء،استعراض العلاقات العراقية الفرنسية، وبحث سبل تطويرها وعلى جميع الصعد، فضلا عن بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وثمن السيد الأعرجي، جهود ومواقف الدول التي دعمت العراق في مواجهة الإرهاب ومن بينها فرنسا.

كما جدد السيد الأعرجي، رفض العراق للحرب الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية إيقاف هذه الحرب وعودة النازحين، لإعادة الإعمار والحياة إلى المدن التي دمرتها الحرب.

وبين السيد الأعرجي، ان الحكومة العراقية أكدت موقفها الثابت برفضها أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات او منطلقا للاعتداء على دول الجوار، لافتا إلى ان العراق حريص على استمرار وتطوير علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي، وفي جميع المجالات.

