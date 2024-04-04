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العراق يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا الجديد

العراق يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا الجديد
العراق يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا الجديد
2024-04-04 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جاء المنتخب العراقي بالمركز 58 عالميا حسب التصنيف الجديد لمنتخب العراق الوطني بكرة القدم.

بينما بقى منتخب العراق في المركز السابع آسيويا ، وسيكون المنتخب العراقي بالمستوى الثالث في قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بحسب التصنيف الحالي ففي التصنيف الأول تم وضع اليابان وإيران وكوريا الجنوبية ، بينما جاء بالتصنيف الثاني منتخبات استراليا وقطر والسعودية ، اما التصنيف الثالث فجاء العراق ووزبكستان والامارات ، وبالتصنيف الرابع جاء الاردن وعمان والبحرين.

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