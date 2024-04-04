2024-04-04 15:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إن أحد نجوم نادي تشيلسي، وضع حدا للشائعات حول اقتراب انتقاله لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت الكثير من الأنباء خلال الأشهر الماضية، حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ريس جيمس نجم البلوز، ليكون بديلا لداني كارفاخال.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن شبكة "HITC" الإنجليزية، فإن ريس جيمس قرر الاستمرار في صفوف تشيلسي، ورفض جميع العروض الممكنة من ريال مدريد والأندية الأخرى.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد يبحث بالفعل عن ظهير أيمن، لكن ليس للموسم المقبل، حيث يعتبر مسؤولو النادي الملكي أن هذا المركز يحظى بتغطية جيدة من قبل كارفاخال ولوكاس فاسكيز.

وكانت إدارة ريال مدريد، تحاول تأمين مركز الظهير الأيمن، بالتفكير في ضم ريس جيمس، أو أرنولد نجم ليفربول الذي دخل دائرة الاهتمام في المستقبل.

المصدر: موندو ديبورتيفو



