الأعرجي: العراق يرفض استخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات ومنطلقا للاعتداء على الجوار

2024-04-04 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، رفض العراق استخدام أراضيه لتصفية الحسابات ومنطلقا للاعتداء على الجوار.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير الفرنسي في بغداد، باتريك دوريل".

واوضح، ان "اللقاء، شهد استعراض العلاقات العراقية الفرنسية، وبحث سبل تطويرها وعلى جميع الصعد، فضلا عن بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".

وثمن الأعرجي، "جهود ومواقف الدول التي دعمت العراق في مواجهة الإرهاب ومن بينها فرنسا"، مؤكداً "رفض العراق للحرب الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية إيقاف هذه الحرب وعودة النازحين، لإعادة الإعمار والحياة إلى المدن التي دمرتها الحرب".

ولفت، الى ان "الحكومة العراقية أكدت موقفها الثابت برفضها أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات او منطلقا للاعتداء على دول الجوار"، منوها ان "العراق حريص على استمرار وتطوير علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي، وفي جميع المجالات".