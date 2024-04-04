بالأرقام.. تربية النجف الأشرف تعلن عدد المدارس المنجزة وقيد الإنجاز في المحافظة

2024-04-04 15:24:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أعلنت مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، خلو المحافظة من المدارس الطينية ، فيما أكدت عزمها على إنهاء ملف المدارس الكرفانية خلال العام الحالي.

وقال مدير تربية النجف الأشرف مردان البديري، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "ملف الأبنية المدرسية من الملفات المهمة حيث وصل عددها إلى 750 بناية مدرسية وبالتالي فان أعداد المدارس مقابل عدد الأبنية المدرسية قد وصلت العديد من المدارس إلى الدوام الأحادي".

وأضاف البديري، أن "هناك مشاريع أيضاً قيد الإنجاز منها مشروع القرض الصيني ومشروع الوزارة رقم واحد ، وهذه المشاريع إن اكتملت ستصبح لدينا إمكانية جيدة لفك الازدواج الثنائي ،كما أنه لا يوجد دوام ثلاثي للمدارس في المحافظة فقط للحالات الطارئة جداً بسبب الترميم الذي حصل من هيئة الإعمار في محافظة النجف الأشرف".

وأكد أن "محافظة النجف الأشرف خالية من المدارس الطينية وكذلك لا يوجد دوام ثلاثي ،والمتبقي فقط ملف المدارس الكرفانية ونحن مستمرون في حلحلة هذا الملف وتعويض هذه المدارس الكرفانية بمدارس بناء جاهز يليق بأبنائنا الطلبة" ،مؤكداً "عزم المديرية على إنهاء ملف المدارس الكرفانية خلال العام الحالي 2024 بعد اكتمال المشاريع أعلاه وسنعلن عن إنهاء ملف المدارس الكرفانية قريباً".

وتابع: "بدأنا نحل ملف الدوام الثنائي إلى مدارس ذات دوام أحادي وغايتنا أن نصل إلى أن تكون جميع مدارسنا في بنايات مستقلة وإداراتنا في بنايات مستقلة لأبنائنا الطلبة".

وأشار إلى أنه "من المفترض في شهر أيلول المقبل ستكتمل 40 بناية مدرسية ، إذ إن نسب الإنجاز متفاوتة، البعض منها وصل إلى نسبة 100 بالمئة لمدرستين والمدارس الأخرى في طور الاكتمال إلى شهر أيلول القادم".

ولفت إلى أن "مشروع الوزارة رقم واحد شملت فيه 47 مدرسة في المحافظة بعد نقل بعض طلاب المدارس من المحافظات الأخرى"، مشيراً إلى أنه "تم إكمال عدد كبير من هذه البنايات وتم تسلم أكثر من 15 بناية مدرسية، كما أن نسب الإنجاز لبقية المدارس هي متفاوتة".

ونوه بأن "هناك متابعة لمشروع رقم واحد كونه مشروعاً تابعاً لوزارة التربية وهناك متابعة من قبل وزير التربية في إكمال هذا المشروع ونسب الإنجاز والتواصل مع اللجنة المشرفة على هذا المشروع في وزارة التربية"، معرباً عن أمله "أن تكون العديد من مدارس وبنايات تربية النجف الأشرف ضمن هذا المشروع أيضاً في عام 2024 – 2025".