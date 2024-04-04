2024-04-04 15:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، إعداد خطتين محكمتين لبراءة الذمة الإلكترونية وغلق المرائب العشوائية، وفيما أشارت إلى تحديد مواقع على ضفتي دجلة وإعداد تصاميم خاصة بهذه المواقع لإنشاء محطات للنقل النهري. وقال مدير إعلام الوزارة، ميثم عبد الصافي، لوكالة الأنباء العراقية، إنه “استناداً إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ووفقاً لتوجهات الحكومة للعمل […]

ظهرت المقالة خطة وزارية لتفعيل النقل النهري الجماعي بعدة محطات تربط مناطق شمال بغداد بجنوبها أولاً على Eishan.