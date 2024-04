ذي قار: تحديد اوقات لدخول الشاحنات في قضاء الشطرة

2024-04-04 15:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجه قائممقام قضاء الشطرة شرطة القضاء بمنع دخول الشاحنات الى داخل المدينة الا في اوقات محددة.وذكرت وثيقة صادرة من القائممقام حيدر غالب تابعتها شبكة اخبار الناصرية ان الهدف ان هذا الاجراء هو لضمان انسيابية حركة المركبات وتقليل الزخم الحاصل في المدينة.واضاف، انه تم تحديد اوقات دخولها من الساعة...

