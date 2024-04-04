بعد "فاجعة الهارثة".. السوداني يمنح البصرة استثناء من الموازنة

2024-04-04 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة البصرة، يوم الخميس، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على استثناء المحافظة من الموازنة العامة لغرض تشييد مجسرات في منطقة الهارثة التي شهدت فاجعة راح ضحيتها 5 تلاميذ وإصابة 10 آخرين.

وقال عضو مجلس المحافظة عماد المطوري لوكالة، إن "مجلس المحافظة عقد يوم أمس الأربعاء اجتماعاً طارئاً بحضور وزير التربية ومحافظ البصرة واتخذ عدد من القرارات بعد فاجعة منطقة الهارثة شمالي المحافظة".

وأوضح، أن "المجلس صوت في جلسته على عدد من القرارات ورفعها بشكل مباشر إلى السوداني"، مبيناً أن الأخير "وافق على القرارات والتوصيات التي رفعت من مجلس محافظة البصرة، وسيتم مناقشتها والموافقة عليها في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "القرارات والتوصيات التي صوت عليها مجلس البصرة تتضمن استثناء المحافظة من الموازنة وصرف الأموال على بناء مدرستين ووضع إشارات مرورية وإنشاء مجسرات في منطقة الهارثة بالمحافظة".

وأمس الأربعاء، قرر مجلس البصرة، استضافة مديري تربية المحافظة ومرورها وقائممقام قضاء الهارثة خلال الجلسة المقبلة، لبحث تداعيات وأسباب وقوع الحادثة المروعة.

وقال عضو المجلس سعود عز الدين لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس وبعد الاستضافة سيتخذ قراراً بتحديد الجهة المقصرة".