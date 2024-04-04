ديالى .. تنافس سياسي شيعي وسني على "خمسة تواقيع" للظفر بمنصب المحافظ

2024-04-04 16:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس ديالى، يوم الخميس، تفاصيل اجتماع عقد بين الكتل السياسية للخروج باتفاق نهائي حول تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأبلغ عضو المجلس وكالة شفق نيوز، بأن "الكتل السياسية عقدت خلال الساعات الـ48 الماضية اجتماعا في ديالى لمناقشة تداعيات أزمة تشكيل الحكومة المحلية وانقسام المجلس حول منصب المحافظ".

وأضاف أنه "تم الإتفاق على أن يقدم ممثلو الكتل الشيعية 5 تواقيع من اعضاء مجلس ديالى الشيعة لحسم ترشيح شخصية من المكون الشيعي لمنصب المحافظ بموعد اقصاه اليوم الخميس، وحال عجزت الكتل الشيعية عن جمع 5 تواقيع، فإن الكتل السنية بالمقابل ستجمع 5 تواقيع للمطالبة بأن تكون شخصية المحافظ من المكون السني".

وأشار عضو المجلس الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه الى أن "جمع أي مكون من فريقي المجلس 5 تواقيع والاتفاق على شخصية معينة سيسهم بجمع الفريقين حضور بقية المكونات للتصويت على مرشحه".

وبين أن "الكتل السياسية في ديالى تترقب نتائج الاتفاق اليوم، وحال لم يتم تحقيق توافق فإن الأزمة ستطول أكثر".

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الاولى التي عقدت في 5 شباط 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.