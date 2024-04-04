الزوراء: الفوز حليفنا في مباراتنا مع الكهرباء ومعنويات اللاعبين مرتفعة

2024-04-04 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكدت إدارة فريق الزوراء، اليوم الخميس، ان الفوز حليف الفريق بمباراته مع فريق الكهرباء.

وقال عضو إدارة الزوراء عبد الرحمن رشيد، في كلمته قبل مواجهة الكهرباء، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "مباراتنا امام الكهرباء، لا تقبل القسمة الا بفوزنا".

وأشار، الى "أهمية تسلم الكابتن عصام حمد كونه ملم بأدق التفاصيل عن الفريق"، منوها ان "معنويات اللاعبين مرتفعة".

وأضاف، "طريقة اللعب بمباراة اليوم ستختلف جذرياً، وفي حال تعامل لاعبي الزوراء بدون ضغوطات فسيكون الفوز حليفهم والتأهل لمباراة الكاس بمعنويات ممتازة".