بالوثيقة.. شكوى رسمية ضد حارس القوة الجوية

2024-04-04 16:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم والد الحدث ريان عمر ابراهيم، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، شكوى رسمية ضد حارس القوة الجوية لاعتدائه على ولده بالضرب.

وحصلت "بغداد اليوم" على وثيقة تظهر قيام والد الحدث ريان عمر ابراهيم (الذي كان موجود خلف المرمى لغرض جلب الكرات) برفع دعوى قضائية على حارس نادي قوة الجوية ( محمد حميد فرحان ) لاعتدائه على ولده الحدث تولد 2007 بالضرب بالايدي وبكلمات غير لائقة وادت الى حدوث اصابات بجسمه و حصوله على تقرير الطبي بذلك".

أدناه نص الوثيقة:

وشهدت مباراة القوة الجوية ودهوك في الدوري العراقي، اشتباكات عنيفة بعد نزول مشجعين لأرض الملعب، مما أدى لتورط لاعبين بارزين مثل محمد حميد وهمام طارق في الأحداث.



