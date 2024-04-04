نيجيرفان بارزاني وقائد التحالف يؤكدان على التعاون والتنسيق الثلاثي للتصدي لتهديد داعش

2024-04-04 16:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في اجتماع مع الجنرال جويل فول القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا والوفد المرافق، الوضع الأمني و العسكري في المنطقة والتعاون والتنسيق المشترك.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان انه "في اجتماع حضره شورش إسماعيل وزير شؤون البيشمركة وبعد تقديم ملخص لأعمال وأنشطة التحالف الدولي في المنطقة، اتفق الجانبان على استمرار تهديد داعش في العراق والمنطقة مؤكدين ضرورة تعاون وتنسيق التحالف الدولي مع الجيش العراقي والبيشمركة للتصدي لهذا التهديد".

وأضاف أنه في جزء آخر من اللقاء، جرت مناقشة آخر الخطوات والتطورات في عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على ضرورة مواصلة العملية معربين عن دعمهما لخطواتها".

كما جرى خلال الاجتماع ايضا بحث عدة قضايا أخرى تتعلق بالأوضاع في المنطقة وقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.