2024-04-04 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تنصيب 11 محطة زلزالية متطورة وجهازاً لقياس الترددات العالية والهزات العنيفة، في 6 مراصد.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة باشرت قبل نهاية العام الماضي تنصيب 11 محطة زلزالية حديثة أمريكية المنشأ"، مبيناً أن "تنصيب المحطات كان في 6 مراصد (كركوك، الموصل، بغداد، بدرة، الرفاعي والرطبة".

وأضاف الجابري، أن "المحطات الزلزالية توزعت بواقع 4 محطات واسعة الطيف، و6 أجهزة لقياس الترددات العالية، بالإضافة إلى جهاز لقياس الهزات العنيفة تم نصبه في مقر الهيئة العامة للأنواء الجوية في بغداد".

وأشار إلى أن "شركة كينا متريكس الأمريكية أرسلت فريقاً وخبيراً صربياً إلى العراق، وأعدت دورات للعاملين في قسم الرصد الزلزالي من أجل إضافة مهارات وخبرة للملاكات العاملة بهذا المجال".