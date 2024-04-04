حكومات المحافظات السنية تتصدى لثلاثة ملفات أساسية: تاثير بغداد لن يغيب عنها

2024-04-04 16:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اقر النائب محمد البياتي، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، بان تأثير نخب بغداد السياسية لن يغيب عن المحافظات السنية في البلاد.

وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "جميع المحافظات السنية أكملت تشكيل الحكومات المحلية بعد انتهاء انتخابات كانون الأول الماضي باستثناء ديالى التي تواجه تعقيدات ذات بعد سياسي ساهمت في عرقلة المضي بتسمية المناصب العليا".

وأضاف البياتي، انه "لا يمكن الجزم بانها دخلت مرحلة سياسية جديدة ومدى نجاحها مبكرا دون رؤية شاملة لما تقدمه خلال الأشهر القادمة من اجل وضع تصور موضوعي"، مستدركا بالقول، "لكن في كل الأحوال تأثير النخب السياسية السنية في بغداد لن يغيب عنها وهو من حدد بوصلة رسم خارطتها وتوزيع المناصب نتيجة التوافقات بعد نتائج الانتخابات".

وأشار الى ان "الامن والخدمات والمهجرين ملفات تكتسب الأولوية في بوصلة عمل الحكومات في المحافظات السنية"، مرجحا ان "تحقق نجاحات لو استثمرت كل الإمكانيات واعتمدت خارطة طريق باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة لها لأنها بالأساس وعود امام الجماهير".

وكانت المحافظات ذات التمثيل السني قد حسمت اغلبها تقسيم المناصب العليا فيها باستثناء محافظتي ديالى وكركوك نتيجة لتعقيد المشهد السياسي بعد تقارب عدد مقاعد الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات