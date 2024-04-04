الحشد الشعبي يلقي القبض على 3 من عناصر داعش شمالي بغداد

2024-04-04 17:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تمكن هيئة الحشد الشعبي من القبض على 3 من عناصر داعش شمالي بغداد.وقال بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي نفذت من خلال مديرية التحقيقات والأمن الوقائي عملية أمنية شمالي العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".وأضاف، أن "العملية أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة و القنابل اليدوية والاعتدة والهواتف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم إلى الجهات المختصة".