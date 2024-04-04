الموارد توقع مع UNDP وثيقة مشروع صمود الإنسان والتنوع البايولوجي

2024-04-04 17:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوقعت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وثيقة مشروع صمود الإنسان والتنوع البايولوجي.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرت هذا اليوم مراسم توقيع وثيقة مشروع صمود الإنسان والتنوع البايولوجي في أهوار بلاد الرافدين بين وزارة الموارد المائية يمثلها الوزير عون ذياب عبد الله وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في العراق أوكي لوتسما".وأضاف البيان، أن "المشروع يهدف للمساهمة في التخفيف من التغير المناخي والتقليل من تأثيرات الشحة المائية وبناء قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة تأثيرات التغبر المناخي ومعالجة الأسباب الجذرية لتدهور التنوع البايولوجي واستعادة الحياة البرية من خلال تمكين المرأة مع تحقيق منافع مشتركة عبر الحد من الفقر وترسيخ التماسك الاجتماعي".وأشار، إلى أنه "حضر مراسم التوقيع المستشار الفني للوزارة علاء الدين طاهر التميمي وعدد من المختصين والمعنيين من الجانبين".