منتخبنا الوطني يتقدم للمركز الـ 58 على العالم في تصنيف الفيفا

2024-04-04 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقدم منتخبنا الوطني، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نيسان إلى المركز الثامن والخمسين.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب العراق حل في المركز الثامن والخمسين في تصنيف الفيفا لشهر نيسان وبـ 1420.47 نقطة، وهو ما أهله ليكون كذلك السابع على آسيا".