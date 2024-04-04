منتخبنا الوطني يتقدم للمركز الـ 58 على العالم في تصنيف الفيفا
2024-04-04 17:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تقدم منتخبنا الوطني، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نيسان إلى المركز الثامن والخمسين.
وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب العراق حل في المركز الثامن والخمسين في تصنيف الفيفا لشهر نيسان وبـ 1420.47 نقطة، وهو ما أهله ليكون كذلك السابع على آسيا".
تقدم منتخبنا الوطني، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نيسان إلى المركز الثامن والخمسين.
وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب العراق حل في المركز الثامن والخمسين في تصنيف الفيفا لشهر نيسان وبـ 1420.47 نقطة، وهو ما أهله ليكون كذلك السابع على آسيا".