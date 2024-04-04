انشاء "كراجات" للزوارق على جانبي دجلة.. توجه لتفعيل النقل النهري ببغداد من شمالها لجنوبها

2024-04-04 17:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة النقل اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، تحديد عدد من المواقع على ضفتي نهر دجلة في بغداد كنقاط انطلاق ومحطات للنقل النهري من شمال الى جنوب بغداد.

وقال مدير إعلام الوزارة، ميثم عبد الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لتوجهات الحكومة للعمل على تقليل الزحامات المرورية وفك الاختناقات في محافظه بغداد، قامت الشركة العامة للنقل البحري وبالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء على تفعيل النقل النهري، كواحدة من وسائط النقل الجماعي".

وأشار الصافي، إلى "عقد عدد من الاجتماعات في مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد عدد من المواقع على ضفتي نهر دجلة، لتكون محطات للنقل النهري، فضلاً عن إعداد تصاميم خاصة لهذه المواقع من قبل مهندسين مختصين".

وتابع، أن "وزارة النقل بانتظار المصادقة على تلك التصاميم، لتفعيل عملية النقل النهري من شمال بغداد إلى جنوبها، وبالعكس وبواسطة زوارق حديثة وطواقم بحرية مدربة".