القبض على شخص بعد ساعات من قتلة امراة وسرقة منزلها شمال الناصرية

2024-04-04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار الخميس عن إلقاء القبض على شخص بعد ساعات من قيامة بقتل إمرأة وسرقة منزلها في قضاء الفجر.وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على الجاني بعد ساعات من قيامة بقتل امراة وسرقة 20 مليون دينار عراقي...

