ارتفاع مع الاغلاق.. اخر تحديث لاسعار صرف الدولار
2024-04-04 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، ارتفاعاً طفيفاً مع اغلاق بورصات العملة الأجنبية في بغداد والمحافظات.
وكان سعر الصرف صباح اليوم في بورصتي الكفاح والحارثة ببغداد عند 147100 دينار مقابل كل 100 دولار.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار، (البيع):
بغداد: 147,350 ديناراً
أربيل: 147,350 ديناراً
بصرة: 147,450 ديناراً
النجف: 147,400 ديناراً
الموصل: 147,450 ديناراً
كركوك: 147,450 ديناراً
السليمانية: 147,450 ديناراً
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.