ارتفاع مع الاغلاق.. اخر تحديث لاسعار صرف الدولار

2024-04-04 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، ارتفاعاً طفيفاً مع اغلاق بورصات العملة الأجنبية في بغداد والمحافظات.

وكان سعر الصرف صباح اليوم في بورصتي الكفاح والحارثة ببغداد عند 147100 دينار مقابل كل 100 دولار.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار، (البيع):

بغداد: 147,350 ديناراً

أربيل: 147,350 ديناراً

بصرة: 147,450 ديناراً

النجف: 147,400 ديناراً

الموصل: 147,450 ديناراً

كركوك: 147,450 ديناراً

السليمانية: 147,450 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.