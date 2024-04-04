الفياض: حكومة رئيس الوزراء هي حكومة خدمة وطنية تحظى بثقة الشعب

2024-04-04 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي حكومة خدمة وطنية والجميع يلاحظ تصاعد تفاؤل الشعب و ثقته بها.وقال بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العشائري “العشيرة حشد وذخيرة” في محافظة ذي قار".وأضاف البيان، أن" المؤتمر حضره جمع غفير من الشخصيات الرسمية والشعبية ورجال الدين والقيادات الأمنية وقيادات الحشد الشعبي".وتابع البيان، أن "المؤتمر يأتي ترسيخاً للأواصر الكبيرة التي تربط الحشد الشعبي بشيوخ العشائر واستذكاراً لحضورهم الكبير في رسم لوحة النصر على عصابات "داعش" الإرهابية واستجابتهم لفتوى المرجعية الدينية العليا".وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في كلمته بالمؤتمر- بحسب البيان- أن "العشائر العراقية كانت المستجيب الأول لفتوى المرجعية الدينية العليا التي غيرت الواقع من الانكسار والإحباط إلى التصدي والتقدم"، مبينا، أن "العراق تجاوز الحقبة المظلمة بالغيرة والنخوة والحمية التي يمتلكها أبناء هذا البلد وفتوى المرجعية كانت هي الشرارة".ولفت الفياض، إلى أن "العشيرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية في التاريخ"، موضحا، أن "العشائر استطاعت حفظ الأمانة وتقديم الكثير للعراق منذ ثورة العشرين مرورا بالأحداث التي مرت على العراق طيلة العقود والسنوات الماضية".وواصل، أن "الحشد الشعبي هو ضمانة لبقاء العراق وسيادته وعزته ونظامه الدستوري، لافتا، إلى أن "الحشد الشعبي حامي الدستور والنظام السياسي الذي ينطلق من الدستور ولن نقبل بظهور دكتاتور جديد".وعن عمل الحكومة وإنجازاتها على الأرض أكد الفياض، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي حكومة خدمة وطنية والجميع يلاحظ تصاعد تفاؤل الشعب وثقته بالحكومة"، مؤكدا، أن "محافظة ذي قار تضج وتعج بكبار الشخصيات العشائرية التي لها بصمة في تاريخ العراق، ووجدنا أبناء ذي قار شهداء في سنجار والضلوعية، حيث دفعهم الواجب الوطني والديني للذود عن البلد".