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بعد هبوط وتراجع.. الأسهم الأمريكية تتعافى وتسجل صعوداً قوياً

بعد هبوط وتراجع.. الأسهم الأمريكية تتعافى وتسجل صعوداً قوياً
بعد هبوط وتراجع.. الأسهم الأمريكية تتعافى وتسجل صعوداً قوياً
2024-04-04 18:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية، يوم الخميس، ارتفاعاً قوياً عند مستهل الجلسة، وذلك بعد أيام من التباين في مؤشرات الأسهم كافة.

واستقر المؤشر S&P 500 قرب المستوى 5,250.85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.76%، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي، بمقدار 276.09 نقطة، ليصل إلى 39,403.23 نقطة، في حين قفز مؤشر ناسداك المجمع بنحو 0.83%، ليسجل المستوى 16,412.37 نقطة.

يذكر أن مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد أغلقت جلسة أمس الأربعاء، على تباين بجميع مؤشراتها الرئيسية، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي التداولات منخفضا بنسبة 0.11%، ليصل إلى 39,127.14 نقطة.

وفي نفس الوقت، اختتم مؤشر S&P 500 الجلسة الماضية، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11% إلى 5,211.49 نقطة، كما حقق مؤشر ناسداك المجمع ارتفاعا بنحو 0.21% أو ليسجل المستوى 18,160.19 نقطة.

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